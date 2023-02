Napoli interessato al giocatore del Bologna | l’agente ci spera | “Sarebbe un sogno”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ilsta volando in campionato e si avvicina a grandi passi alla vittoria del terzo scudetto della sua storia, a distanza di 33 anni dall’ultima volta. Dopo la vittoria a Empoli per 2-0 e la sconfitta dell’Inter in casa del, il distacco dalle inseguitrici è sempre più ampio: gli azzurri ora sono a +18 da Inter e Milan. Protagonista della sfida trae Inter è stato anche Musa Barrow, autore di una rete poi annullata dal VAR per fuorigioco attivo di Dominguez che si trovava sulla traiettoria del tiro. SSCFC – Serie A Musa Barrow ofFC during the Serie A match between SSCandFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 16 October 2022. Naples Naples Italy ...