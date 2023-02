Guns N’Roses in concerto in Italia la prossima estate (Di martedì 21 febbraio 2023) Guns N’Roses in Italia la prossima estate. La band statunitense torna nel nostro paese dopo lo show allo Stadio San Siro di Milano dell’estate scorsa e dopo la data al Firenze Rocks nell’estate del 2018. La band di Axl Rose e Slash sarà in Italia nel mese di luglio con una data imperdibile. Guns N’Roses in Italia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Blink-182: reunion e tour, c’è anche una data in Italia! MÅNESKIN: in concerto negli stadi Italiani la prossima estate Pantera: annunciate altre date per il tour europeo! Peter ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 21 febbraio 2023)inla. La band statunitense torna nel nostro paese dopo lo show allo Stadio San Siro di Milano dell’scorsa e dopo la data al Firenze Rocks nell’del 2018. La band di Axl Rose e Slash sarà innel mese di luglio con una data imperdibile.inL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Blink-182: reunion e tour, c’è anche una data in! MÅNESKIN: innegli stadini laPantera: annunciate altre date per il tour europeo! Peter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Guns N’ Roses dal vivo in Italia, concerto a Roma l’8 luglio - AnsaRomaLazio : Guns N' Roses, unica data italiana l'8 luglio a Roma. Al Circo Massimo. Tour mondiale al via il 5 giugno da Tel Avi… - rockonitalia : GUNS N’ ROSES in concerto sabato 8 Luglio 2023 al Circo Massimo di Roma #gunsnroses - fisco24_info : Guns N' Roses dal vivo in Italia, concerto a Roma l'8 luglio: (Adnkronos) - Lo scorso anno lo show allo Stadio San… - il_Conte78 : RT @Metalitalia: I Guns N' Roses tornano in Italia per una data al Circo Massimo di Roma! #gunsnroses #gnr -