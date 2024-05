Corte Ue | Getty restituisca all’Italia l’Atleta Vittorioso di Lisippo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Bruxelles, 2 mag. (askanews) – Per laeuropea dei Diritti dell’Uomo è legittima la richiesta di restituzionedi una statua in bronzo del periodo greco classico facente parte del patrimonio culturale nazionale, “”, attribuita a, che si trova attualmente alHouse Museum di Malibu, in California, Stati Uniti. Lalo ha confermato in una sentenza emessa oggi a Strasburgo. I giudici hanno ritenuto che la tutela del patrimonio culturale e artistico di un paese rappresenti uno scopo legittimo, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La sentenza ricorda, tra l’altro, due convenzioni internazionali (Unesco, 1970, e Unidroit, 1995), una direttiva e un regolamento Ue (rispettivamente del 2014 e del 2009) ...