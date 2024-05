D me**a | Beatrice incinta vince ad Affari tuoi? Parole vergognose

A poche settimane dalla fine di Affari Tuoi, si continua a sognare con i concorrenti e Amadeus. La puntata del 1° maggio ha visto come protagonista la regione Lazio con Beatrice. La donna è in dolce attesa. Ad agosto dovrebbe venire alla luce il suo piccolo Brando. Questa, per Beatrice e suo ...

Continua a leggere>>