ucraina, le truppe russe avanzano nel Donetsk - In ucraina in combattimenti nella regione di Donetsk tra le truppe di Kiev e quelle russe. Nella notte missili su Odessa.

"Se i russi sfondano mandiamo truppe". Macron torna alla carica sui soldati Nato in ucraina - Secondo il presidente francese, i Paesi occidentali dovrebbero "legittimamente" porsi la domanda riguardo all'invio di un contingente nella nazione invasa in caso di richiesta di Kiev e di un'avanzata ...

ucraina, Macron non esclude l'invio di truppe di terra. Cosa prevedono gli articoli 4 e 5 della Nato sull'intervento militare - Il presidente francese Macron è tornato a mettere in guardia la Russia: in caso di sfondamento del fronte, l'invio di truppe di terra occidentale non è ...

