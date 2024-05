Maltempo in Toscana - allerta meteo prorogata | pioggia e rischio temporali forti

(Di giovedì 2 maggio 2024) Firenze, 2 maggio 2024 – Prosegue la fase diin. Dopo il codice giallo emesso su tutta la regione per l’intera giornata di giovedì 2 maggio, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un’gialla, che interessa in particolare la costa, peridrogeologico,idraulico del reticolo minore e. L’ha validità dalla mezzanotte fino alle ore 09 di venerdì 3 maggio e riguarda tutta la fascia costiera e le zone adiacenti dell’entroterra. Le previsioni La vasta area depressionaria che sta interessando l’Europa provoca instabilità anche in, con piogge e. ...

Piogge insistenti e abbondanti stamattina, 27 aprile 2024, oltre all'isola d'Elba, hanno riguardato anche molte zone tra Piombino e la Val di Cornia dove è stata Annullata la rievocazione della " 1901 Piombino-Livorno ", manifestazione per vetture d'epoca L'articolo Maltempo in Toscana : auto

Firenze, 29 aprile 2024 – Il Meteo continua a non regalare gioie. Se da ieri siamo torna ti ad assaggiare il tepore estivo, prepariamoci a riaprire l'ombrello proprio il giorno del primo maggio . Oggi e domani il bel tempo continuerà a farci compagnia, anche se oggi sono attesi dei rovesci

Il Consiglio dei ministri ha dato l'ok, tra le altre cose, a due provvedimenti molto attesi: la proroga dello stato d'emergenza in Calabria per portare a temine gli interventi necessari; e lo stanziamento di 88 milioni e 500 mila euro alla Regione Toscana, per l'alluvione che ha colpito quei

maltempo, codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti per venerdì 3 maggio - La vasta area depressionaria che sta interessando l'Europa provoca instabilità anche in toscana, con piogge e temporali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso fino alla mezzano

Meteo. Weekend, anticiclone in rinforzo ma ancora qualche pioggia. Tutti i dettagli - METEO DOMENICA. Al Nord parziali schiarite, alternate ad annuvolamenti più consistenti su Alpi e Liguria con qualche rovescio dal pomeriggio sulle zone centro-occidentali. Al Centro-Sud condizioni di

maltempo, allerta gialla in otto regioni - La Protezione civile ha diramato una allerta gialla per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di 8 regioni: Emilia Romagna, Campania, Lazio, toscana, Piemonte, Umbria

