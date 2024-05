Udinese-Napoli - infortunio Osimhen e Kvaratskhelia | le ultime da Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilsi avvicina alla prossima sfida contro l’con delle incognite sulle condizioni di. Lesui due azzuri dopo l’allenamento odierno. Continua il lavoro deldi Calzona in vista del prossimo impegno di Serie A, in cui gli azzurri sfideranno al Bluenergy Stadium l’. Gli azzurri sono reduci dal pareggio del Maradona contro la Roma, ma contro i friulani servono assolutamente i tre punti per inseguire un posto in Europa. Le due punte di diamante del, sono alle prese con degli acciacchi fisici, e le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Intanto arrivano degli aggiornamenti sulle condizioni dei due nel report ...