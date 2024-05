Edelfa Chiara Masciotta | Porto ancora i segni del mio incidente

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di lunedì 29 aprile 2024)è tornata a parlare del suo. In un’intervista al Corriere, l’ex Miss Italia ha raccontato le conseguenze di quella sera del novembre 2019, quando un’auto la investì sulle strisce pedonali a Torino. “Era novembre, una serata piovosa. Ero uscita da poco dallo IED e stavo attraversando sulle strisce pedonali in corso Matteotti. Una macchina mi ha presa in pieno. È stato molto traumatico e neoggi”, ha esordito. “Ho dovuto affrontare cinque operazioni, mi sono ritrovata senza naso. Piena di cicatrici in faccia che continuavano a produrre delle cisti. Ma non voglio lamentarmi, sono qui e ne sto parlando. Sto anche diventando sorda da un orecchio, come conseguenza sempre dell’impatto. Ma non me la sento al momento di ...