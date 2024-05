Quanto vale Greenwood per il Manchester United

(Di giovedì 2 maggio 2024) La stagione di Mason Grenwood in Spagna al Getafe è stata seguita attentamente dalla Juventus, che sta pensando di fare un tentativo in estate...

Peschiera del Garda. Rubano iPhone e portafogli a Gardaland ma vengono incastrati dalle telecamere - PESCHIERA DEL GARDA (VERONA) - Rubano un iPhone a Gardaland, due arresti. Il fatto è avvenuto ieri, 1 maggio, nel noto parco divertimenti. A finire in manette sono stati due giovani di 27 e ...

Charlotte compie 9 anni: è la baby royal più ricca del mondo. quanto vale il suo patrimonio - È nata il 2 maggio 2015 nell'ala privata Lindo del St Mary's Hospital di Paddington, a Londra, con un peso di 3 chili. È stata battezzata Charlotte Elizabeth Diana (i nomi della bisnonna e ...

Truffa del pedone investito sulle strisce: si getta a terra per finta, smascherato dal video - Un metodo per fare qualche soldo a spese altrui e in pochissimo tempo, vale a dire la "truffa del pedone": a bordo ... La truffa è stata replicata più di una volta a Roma. A quanto sembra, infatti, è ...

