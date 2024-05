BALLANDO CON LE STELLE | JASMINE CARRISI PRIMA CONCORRENTE? MILLY - SONO PRONTA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 2 maggio 2024)Carlucci è blindata all’Auditorium del Foro Italico per le ultime rifiniture a L’Acchiappatalenti ma è anche al lavoro per comporre il cast dicon le. La conduttrice di Rai1 vorrebbe in pista Big Mama e Mara Maionchi, che per ora sarà nella squadra de L’Acchiappalenti, il nuovo talent show al via venerdì 10 maggio. C’è però un personaggio noto che già era indicato comela scorsa edizione. Parliamo di, l’amatissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Pareva rientrare nella rosa dei vip ballerini nell’ultima edizione ma non se ne fece nulla.è una fan di: “La trasmissione dila guardo e mi piace molto”. Lo scorso invernoha partecipato a ...