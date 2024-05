Incidenti sul lavoro - Ferrante Mit | Cordoglio per vittime Napol - sicurezza è priorità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo il mio più sinceroper ledeglisulavvenuti a Lettere e a Casalnuovo, nella città metropolitana dii. Due terribili tragedie che si sono verificate a poche ore di distanza l’una dall’altra e che colpiscono profondamente il nostro territorio. In attesa che venga fatta luce sulle dinamiche, ai familiari dellerivolgo tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà. Lasulè unaassoluta, per questo come Governo vogliamo continuare a rafforzare sempre più le misure a tutela dei lavoratori. Occorre un impegno congiunto e costante delle istituzioni affinché simili tragedie non possano ripetersi”. Lo afferma il Sottosegretario di ...