Natalizia | Le accuse degli Stati Uniti alla Russia? Evidenziano una cosa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 2 maggio 2024) Gabrieleè intervenuto ai nostri microfoni per parlare delle nuovemosse daglie fare anche punto generale sul conflitto. “Laha utilizzato armi chimiche in Ucraina“. E’ questa l’ultima denuncia avanzata daglinei confronti di Mosca. Un tema che noi abbiamo affrontato in esclusiva con Gabriele, professore di Relazioni internazionali all’Università Sapienza di Roma e coordinatore del Centro Studi Geopolitica.info. Dure– Notizie.com – © AnsaGabriele, gli...