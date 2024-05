Appello virologi su aviaria - ' sorveglianza stretta e preparare vaccini'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Milano, 2 mag. (Adnkronos Salute) - "E' indispensabile unastringente, molto attenta e molto pronta", contro l'influenzache sta dilagando fra i bovini da latte negli Usa e che la comunità scientifica guarda con timore per la possibilità "forte" che arrivi a causare la prossima pandemia. "Vanno monitorati non solo gli uccelli, come già si fa da tempo, ma anche altri animali e gli alimenti che ne derivano, dal latte alla carne. E bisogna cominciare a fare controlli, magari a campione, anche sull'uomo". Soprattutto, "bisogna approntare in fretta deida poter somministrare all'occorrenza. Non soltantomirati al virus H5N1, ma anche ad altri ceppi che stanno passando ai mammiferi". E' l'lanciato da Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di ...