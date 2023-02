Ana Mena | la vista dall’alto è meravigliosa | la cantante brilla e fa impazzire tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 19 febbraio 2023) Gambe incrociate e sguardo profondo per Ana; ci troviamo di fronte ad una donna semplicemente bellissima. InstagramIn molti la conoscono, ovviamente, come unadi successo ma in pochi sanno che Anaha anche partecipato ad un film, “La pelle che abito” uscito nel 2011 e diretto da Pietro Almodovar. Una donna tra le più belle e affascinanti che ci siano e queste caratteristiche le possiamo notare sul suo profilo Instagram; iniziamo con il dire come Anasia popolare anche a livello social. I suoi follower, infatti, hanno superato l’incredibile cifra del milione e questo certifica l’affetto della gente verso questa. Se parliamo di numeri, però, dobbiamo fare riferimento anche a quelli presenti sotto questa foto. Le persone che hanno cliccato mi piace (il famoso cuore sotto i ...