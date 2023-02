(Di sabato 18 febbraio 2023) Diversi interventi da concludere entro il 2024. Toti e Giampedrone domani al Picco per sancire con Peracchini il patto di finanziamento

Diversi interventi da concludere entro il 2024. Toti e Giampedrone domani al Picco per sancire con Peracchini il patto di finanziamentoTutto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalle valutazioni che riguardano testate - si va dal Mattino di Padova per arrivare fino a Ladi Venezia,di Treviso, Corriere delle Alpi,...

“Qualcuno considerava la politica come una Spa” La Nuova Tribuna

Il PNRR mancato e bilancio “Una solfa”. La maggioranza rimane in consiglio La Nuova Tribuna

Artena, due arresti per droga. A Labico un ragazzo si spaccia per il fratello e… La Nuova Tribuna

Nuova tribuna e copertura della Curva Ferrovia: 3,8 milioni dalla Regione LA NAZIONE

La telecamera al semaforo di Artena fa già tremare i “piloti” La Nuova Tribuna

Diversi interventi da concludere entro il 2024. Toti e Giampedrone domani al Picco per sancire con Peracchini il patto di finanziamento ...Conferito dall'Associazione Nuova Europa per il suo impegno in favore dell'Ucraina. Cerimonia di premiazione il 24 febbraio a Firenze (ANSA) ...