Terremoto | il debito dei Paesi del Sud del mondo non interessa più | l’occidente potrebbe far tanto

(Di sabato 11 febbraio 2023) Quando undi magnitudo 7.8 della scala Richter ha squarciato intere città di Turchia, Kurdistan e Siria, con un bilancio – ancora purtroppo provvisorio – di quasi 20mila morti e più di 60mila feriti ero in Nepal, Paese in cui le ferite deldel 2015 sono ancora visibili. Nel Paese himalayano il bilancio parlava di circa 10mila morti, 600mila case distrutte, 3 milioni di persone coinvolte dal sisma. Si attivò la macchina degli aiuti: associazioni di varia natura e, soprattutto, tantissimi “Sig. Nessuno” e “Sig.ra Nessuno” cominciarono a tessere le fila della solidarietà per aiutare una popolazione devastata dall’evento sismico. La generosità della gente comune in occasione di simili cataclismi è impressionante. Chi invece dispone di maggiori risorse spesso non risponde all’appello. È quello che successe nel 2015 in Nepal. La campagna ...