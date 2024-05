Diffidati Torino-Bologna | rossoblù a rischio squalifica in vista del Napoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Idi: ecco iindel. Sono tanti i giocatori di Motta che in caso di cartellino giallo contro i granata saranno costretti a un turno di stop contro i partenopei, in un momento chiave per le ambizioni di qualificazione alla Champions degli emiliani. Si tratta dei seguenti calciatori: Beukema, Calafiori, Freuler, Lykogiannis, Kristiansen, Ndoye, qualora dovessero rimediare un’ammonizione dovranno saltare la prossima partita del, però saranno eventualmente a disposizione per la super sfida contro la Juventus. SportFace.