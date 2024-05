Boom di targhe estere sulle auto in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dalla Campania alla Lombardia sta aumentando a dismisura il numero dimobili constraniere. Polacche e bulgare, innanzitutto, immatricolate nei paesi d’origine. Un fenomeno che in realtà esiste da molti anni ma che sta crescendo anche a causa dei costi delle assicurazioni, sempre più care per il contribuenteno. In particolare è in Campania – però anche nelle regioni del Nord – che si assiste a un aumento esponenziale dimobili circolanti con. Se si ‘veste’ un veicolono con una targa straniera vuol dire che l’mobilista ha stipulato un contratto di assicurazione del mezzo quantomeno dubbio rispetto alla data di copertura e alle garanzie per i danneggiati in sinistri stradali. Mediante tale escamotage è ...