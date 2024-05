L’Atalanta pareggia 1-1 sul campo dell’Olympique Marsiglia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 2 maggio 2024)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Un pareggio che vale quasi quanto una vittoria.si tiene stretto l’1-1 diche lascia tutto aperto per il ritorno: Mbemba ha risposto al gol di Scamacca nella prima frazione; nella ripresa i nerazzurri hanno faticato parecchio ma il risultato può far vedere il bicchiere mezzo pieno a Gasperini. Tra sette giorni le due squadre si giocheranno la qualificazione alla finale di Europa League al Gewiss Stadium. La gara del Velodrome è stata un vero e proprio inferno, come promesso alla vigilia. I ritmi elevati hanno alzato il livello degli errori, al 11? è stato Scamacca a trovare il diagonale vincente su assist di Koopmeiners. I padroni di casahanno reagito immediatamente al 17?, Kolasinac ha chiuso su Sarr: nell’azione successiva il bosniaco è stato ...