Le canzoni di Toomaj Salehi - il rapper condannato a morte dagli ayatollah

(Di venerdì 3 maggio 2024)ha trentatré anni, è uniraniano e la scorsa settimana è statodal regime degli. Sul Foglio abbiamo tradotto duedidi protesta contro la Repubblica islamica dell’Iran, “Faal” e “Normal”. "Il crimine di qualcuno è stato aver danzato con i capelli al vento. Il crimine di qualcun altro è stato di essere stato coraggioso e aver mosso delle critiche. Arriverà il giorno in cui vi attaccherete a vicenda". "Faal", Destino, è una canzone sul destino del regime di Teheran e della rivoluzione del popolo iraniano: "Il vostro destino è pieno di sangue e di rabbia/Cadaveri di vecchi, di giovani e di bambini/Tutto il vostro passato è oscuro/Voi, governo che ha tolto la luce ...

