Strade e morte | ciclista investita a e uccisa sulla SS18

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono i carabinieri della compagnia di Agropoli ad indagaredinamica dell’incidente stradale nel quale questa mattina ha perso la vita M. D. una donna di 47 anni di origini rumene, travolta in sella alla sua bici mentre percorreva la. La vittima, residente a Licinella di Paestum, è statada un furgone Ford transit all’altezza dello svincolo che porta a Salerno. Invano l’arrivo dei mezzi di soccorso. La donna lavorava come bracciante agricola. Stava andando al lavoro quando la sua strada è stata interrotta per sempre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.