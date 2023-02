Sanremo | le pagelle | grandi Lazza e Madame Colapesce e Dimartino | nuovo tormentone

(Di giovedì 9 febbraio 2023), seconda serata. Altri 14 dei 28 Big in gara, per completare la lista di questa 73esima edizione del Festival ancora targata Amadeus, ancora da record, anche più extra large. Al netto dell'...

Il bene nel male è una morale giustissima in unassediato da moralisti. E poi Madame ha un suo linguaggio, che qui vira verso la house. Però, Francesca, ad Amadeus dovevi dare il santino di ...Leggi Anche2023, ledella seconda serata: Colapesce Dimartino sugli scudi, Giorgia rimandata Via con gli altri 14 Big Amadeus ricorda il regolamento per poi dare ufficialmente il via ...

La seconda serata di Sanremo 2023 vede il grande ritorno al Festival di Giorgia e Paola e Chiara, regina di stile è Francesca Fagnani, con i suoi abiti couture dalla maxi scollatura. Diamo i voti ai… ...Venturini sv: praticamente un mercoledì tranquillo da spettatore non pagante. Milani 6: tiene a bada con i colleghi del reparto Fall e Calmi che hanno le polveri bagnate e che, invece, di solito, sono ...