“Sanremo è il salotto del Pd” Sgarbi travolge tutti

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Le esibizioni e i monologhi andati in scena aper l'edizione del 2023 non sono andati giù a Vittorio. “Popolare e populista ma indifferente alla volontà degli elettori,apre con tre simpatizzanti del Pd: Mattarella che vi fu iscritto, Benigni che prese in braccio Veltroni, Morandi che ha sempre votato Pci e Pd” il messaggio su Twitter del sottosegretario alla Cultura nel commentare la serata inaugurale del Festival condotto da Amadeus. Manon si trattiene neanche nell'intervista a Metropolis, lanciato un siluro a tutto lo show e alla sinistra: “Chiara Ferragni è il vero segretario del Pd. E l'Ariston è ilordinato del Pd”. Una posizione critica nei confronti di2023 viene espressa pure da Alfredo Mantovano, sottosegretario alla ...

Chi è Drusilla Foer Drusilla Foer, una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022, stasera è tornata nuovamente sul Palco dell'Ariston. Drusilla è un personaggio interpretato da Gianluca Gori ...