MotoGP | buon compleanno Takaaki Nakagami | spegne 31 candeline!

(Di giovedì 9 febbraio 2023)31 candeline uno dei veterani del motomondialie, parliamo di, da anni ormai il riferimento del Giappone per quanto riguarda la classe regina. Il pilota della Honda è in pianta ...

Il pilota della Honda è in pianta stabile all'interno della griglia della, un onere ed un onore che si è meritato dopo tante stagioni di gavetta nelle classi minori ed una velocità sempre ...... troppo brutto l'ultimo posto tra i costruttori indella scorsa stagione per la casa che ha ... 'Abbiamo avuto uninverno, mi sono allenato tanto per essere pronto ad iniziare l'anno nel ...

Il giapponese spegne 31 candeline e si appresta a disputare la sua sesta stagione in top class. Un'annata che potrebbe rivelarsi importante per il proseguo della carriera ...MotoGP: "Telaio, forcellone, aerodinamica e motore sono stati aggiornati". Quartararo: "nello Shakedown ho visto cose buone, ora voglio provarle". Morbidelli: "questo è un nuovo inizio" ...