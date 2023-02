(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo aver centrato la vittoria neld’esordio di ierila Gran Bretagna, la Nazionale diè stata sconfitta con il punteggio di 1-2 dallanella seconda giornata del Torneo 4in corso di svolgimento a Katowice, in Polonia. La sfida si è rivelata decisamente equilibrata, tanto che primo etempo si sono conclusi sullo 0-0. Anche il terzo periodo è andato avanti all’insegna della parità, ma al 50:39 è laa sbloccare il risultato con la rete messa a segno da Silke Glud. Le Azzurre non mollano e pareggiano sull’1-1 al 57:10, grazie a unpiede concluso magistralmente da Aurora Abatangelo. Quando tutto sembra portare ilal ...

I bookmaker si riferiscono a uno sport offerto per il piazzamento di scommesse (ad esempio, calcio, pallamano,su), comprese le singole opzioni di scommessa (ad esempio, scommesse ..."Conoscevo già l'superché da bambino ho iniziato a praticarlo per un anno. Mi piaceva moltissimo ma non ho avuto poi modo di proseguire l'attività. Da ragazzo seguivo dagli spalti le ...

Hockey ghiaccio femminile, l'Italia cede 1-2 contro la Danimarca nel secondo match del 4 Nazioni OA Sport

Hockey ghiaccio femminile, Torneo 4 Nazioni Katowice: l'italia supera 4-2 il Regno Unito OA Sport

Trouba perde la testa, rissa esagerata perfino per l'hockey: anche il suo allenatore gli dà torto Sport Fanpage

Nazionale Senior, tutto pronto per il Torneo 4 Nazioni “Michele Bolognini” FISG

HCMV Varese Hockey, Ghimec nuovo sponsor per i Mastini Luino Notizie

Dopo aver centrato la vittoria nel match d’esordio di ieri contro la Gran Bretagna, la Nazionale di hockey ghiaccio femminile è stata sconfitta con il punteggio di 1-2 dalla Danimarca nella seconda gi ...A Zurigo la Nazionale di Fischer si prepara ad affrontare la Finlandia con qualche artista in meno del solito. ‘Forechecking aggressivo e più semplicità’ ...