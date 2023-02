Terra Amara anticipazioni 9 Febbraio 2023

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Fekeli vorrebbe organizzare una festa sontuosa, mentre Yilmaz e Mujgan la preferirebbero più semplice. Nazire porta a Yilmaz una lettera ritrovata in casa che però è ormai illeggibile poiché ricoperta di vernice a causa di un piccolo incidente accorso poco prima. – / L'articolo proviene da MediaTurkey.

La soap opera turca, mantiene vivo l'interesse dei fan italiani. Nel corso degli episodi che andranno in onda su Canale 5 il 17 e 18 febbraio 2023, Yilmaz Akkaya (Uur Güne) farà una scoperta il giorno ...In particolare le anticipazioni didal 13 al 18 febbraio rivelano che la protagonista avrà un malore e una volta portata in ospedale dalla suocera Hunkar scoprirà di aspettare il secondo ...

Terra Amara, le trame della settimana dal 13 al 18 febbraio TGCOM

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Zuleyha costringe Demir a un giuramento SuperGuidaTV

Replica Terra Amara in streaming, puntata del 7 febbraio 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 7 febbraio ZON

Terra amara, la puntata del 7 febbraio in streaming Mediaset Infinity

La strana intesa tra Sermin Yaman (Sibel Tasçioglu) e il nuovo cattivo della soap non passerà inosservata alla nuova "capomastro" Saniye Taskin (Selin ...La storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro ...