Sanremo scatena il twitter-calcio | Anna Oxa disperata per il Milan | i tormentoni dell'Inter sulla Ferragni | Blanco sclera come Allegri alla Juve VIDEO

Il pubblico del Festival diha protestato. Amadeus ha mantenuto la calma, Gianni Morandi si ... Per fortuna, c'è Leonardo Pieraccioni Un problema tecnico e Blanco si"Non andava la voce ...Raffica di insulti per Blanco , dentro all'Ariston e fuori, sui social. Il trapper bresciano sfascia il palco nel corso della sua esibizione, a mezzanotte, come super - ospite. E siil delirio. A metà del suo nuovo singolo L'isola delle rose , ha iniziato a prendere a calci gli arredi floreali, lasciando sul palco un tappeto di fiori e foglie. 'Non mi sentivo in cuffia', ...

Salmo si scatena su Sanremo: “Canto in ciabatte o no” Gallura Oggi

Sanremo, il cambio di programma su Zelensky e le critiche alla Rai Primaonline

Sanremo 2023, Bruno Vespa su Zelensky: “Io ho fatto il postino, ho trasmesso la richiesta e Amadeus lo… Il Fatto Quotidiano

Zelensky a Sanremo solo con un testo. Il compromesso dopo le polemiche la Repubblica

"Non sento...". Blanco si arrabbia e devasta il palco: cosa è successo ilGiornale.it

Un problema tecnico agli auricolari. E Blanco ha devastato il palcoscenico del Festival di Sanremo. Per fortuna c'è Leonardo Pieraccioni ...Sensuale e conturbante come un cigno nero (il suo abito diventerà virale) Elodie sfodera tutta la sua grinta per “Due”, da vera perfomer (Voto 8). Zanotti dei Pinguini firma “Terzo cuore” di Leo Gassm ...