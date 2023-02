Pensioni 2023 | nuovo emendamento per uscita a 72 anni | ecco chi rischia

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La Lega ha presentato unal decreto Milleproroghe per compensare la scarsità di personale sanitario, permettendo ai dipendenti di andare in pensione volontariamente a 72. Questa volta, la norma non si applica solo ai medici, poiché un precedenteche riguardava esclusivamente loro è stato dichiarato “non praticabile” dalle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato. Pertanto, tutti i dipendenti del personale sanitario avranno la possibilità di andare in pensione a 72. Pensione a 72per medici e personale sanitario: le proteste dei sindacati Dopo aver fallito l’inserimento nel decreto milleproroghe il Governo meloni ci riprova con questo. La proposta di permettere ai dipendenti sanitari di andare ...