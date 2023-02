OnePlus 11 5G in Italia | disponibile su Amazon con Buds Pro 2

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Inè adessoal pre-ordine il top di gamma del produttore cinese11 5G con 16GB di RAM e 256GB di storage interno, nella colorazione Eternal Green (versione UE), con in bundle le cuffiePro 2 Obsidian Black. Il device uscirà ufficialmente il 16 febbraio e potrete riceverlo a casa già il 17. Il115G in questione è venduto e spedito daal prezzo di 919 euro per i clienti Prime (risparmierete 179 euro rispetto all’acquisto separato dei due acquisti separati). Il device include uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di refresh rate fino a 120Hz. Il telefono è anche dotato del sistema di raffreddamento Cryo-velocity VC Cooling System (3685 mm2 VC). Il11 5G viene spinto dal processore ...

Le cuffie OnePlus Buds Pro 2 portano la qualità audio a nuovi livelli con un suono degno di un cinema, funzioni intuitive e un design premium. In vendita in Italia dal 16 febbraio a 179 euro. OnePlus Buds Pro 2 sono dotati di un corpo unibody bicolore che abbina materiali opachi e metallici per un'esperienza premium al tatto.

OnePlus lancia la sua prima tastiera creata in collaborazione con la community: OnePlus Featuring 81 Pro ha tasti Marble-mallow in un corpo in alluminio CNC. OnePlus porta in Italia il suo primo tablet che cerca di emergere dalla massa di modelli cinesi con alcune specifiche tecniche e di design davvero interessanti