LIVE Atletica | World Indoor Tour Torun 2023 in DIRETTA | Stecchi sale a 5 72 nell’asta | Barontini fa il personale negli 800!

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 La nostradella tappa deldifinisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti. 20.19 Una grande serata per l’Italia con il primato stagionale pera 5.72e il primatoper800 metri. 20.17 Rinuncia anche Obiena che comunque vince la gara di salto con l’asta. 20.13 Appena abbozzato anche il secondo tentativo per Vloon che chiude così la gara. 20.10 Errore di Vloon a 5.92, mentre Obiena probabilmente si ferma per un risentimento muscolare. 20.07 Fuori Broeders e Koppelaar che non riescono a saltare 5.87. 20.05 Obiena ce la fa a 5.87! ...