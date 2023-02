Il Super Bowl e il football americano per chi non ne capisce niente

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Non è una partita, ma è La partita. Dicie gli Stati Uniti si fermano, letteralmente, perché non esiste momento dell'anno più seguito dal pubblico. Perché ilva oltre l'aspetto sportivo, è la fotografia della cultura di un intero Paese, Dna di un popolo che vive e partecipa come non mai alla partita più attesa della stagione sportiva. Per capire esattamente di che cosa stiamo parlando, DAZN presenta The American Way-Politics, il nuovo episodio della miniserie in cui il vicedirettore de Il Post Francesco Costa, autore ed esperto di cultura americana, torna a raccontare l'affascinante mondo a stelle e strisce attraverso il, e lo fa proprio in occasione dell'evento più atteso e importante, ilLVII del 12 ...