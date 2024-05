Real Madrid - Ancelotti | Qui c’è ancora la squadra della Decima

Ancelotti sente profumo di finale . Manca un ultimo step al suo Real Madrid per raggiungere Wembley e giocarsi la possibile quindicesima Champions ...

Il Real Madrid riceverà la Coppa di campione di Spagna direttamente a Valdebebas, nel centro sportivo dei Blancos, ma a porte chiuse . Una scelta obbligata per festeggiare con i propri tifosi solo qualche ora dopo.Continua a leggere

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco: “Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Abbiamo una grande opportunità per ...