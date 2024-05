Raiven all’Eurovision 2024 - chi è la cantante della Slovenia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 7 maggio 2024) Nel panorama musicale europeo, pochi eventi suscitano l’entusiasmo e la curiosità come l’Eurovision Song Contest. Per l’edizione, che si terrà nella vibrante città di Malmö, in Svezia, lapunta forte su una giovane artista che ha già catturato l’attenzione sia a livello nazionale che internazionale:. Con il suo stile unico e la sua presenza scenica,non è solo una cantautrice e arpista, ma una vera forzanatura musicale. Scopriamo chi è la talentuosa rappresentante slovena che porterà il brano Veronika sul palcoscenico dell’Eurovision., chi è laslovena Sara Briški Cirman, meglio conosciuta con il suo nome d’arte, ha avviato il suo percorso ...