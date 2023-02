Galatasary-Zaniolo e la clausola per l’Italia

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nicolòè arrivato in Turchia e ora punta a dimenticare l’ultimo mese e scendere in campo con il Galatasaray Nicolòè arrivato in Turchia e ora punta a dimenticare l’ultimo mese e scendere in campo con il Galatasaray. Il classe ’99 ha firmato un contratto fino al 2027 a 3.5 milioni a stagione, ma all’interno c’è unapro Italia da 35 milioni che soltanto i club italiani possono esercitare. Che possa essere un segnale al Milan? Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.