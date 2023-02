Cagliari-Benevento | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Le due squadre si sfidano per obiettivi diversi che significano playoff per i sardi e salvezza per i sanniti.si giocherà sabato 11 febbraio alle ore 14: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Ilcon l’arrivo di Ranieri in panchina ha decisamente alzato la testa ed ora è ad un solo punto dalla zona playoff. Eccetto l’ultima sconfitta subita a Modena, sono arrivati 10 punti in cinque partite che fanno ben sperare. Drammatica, invece, la situazione dei sanniti sprofondati al penultimo posto in classifica. La sconfitta casalinga patita nell’ultimo turno contro il Venezia è costata la panchina a Cannavaro al cui posto è arrivato Stellone. Toccherà a quest’ultimo il ...