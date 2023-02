Atp 250 di Montpellier | Sinner direttamente ai quarti di finale senza giocare

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Jannikavanza al torneo dinemmeno scendere in campo. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.17 del ranking e secondo favorito del torneo Atp 250, sarebbe dovuto entrare in garaal secondo turno contro l'ungherese Marton Fucsovics, n.69, ma il 30enne di Nyiregyhaza ha dato forfait per un problema al piede. Esordio dunque rinviato perche accede aie venerdì potrebbe trovarsi di fronte Lorenzo Sonego, che domani affronta Krajinovic (leggi qui). Fucsovics, che aveva affrontato l'altoatesino poche settimane fa agli Australian Open, si è ritirato prima di scendere in campo per un problema fisico. (Ansa). (foto@supertennistv.it)