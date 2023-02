Terremoto in Turchia | la terribile profezia gela il mondo intero | cos’hanno scoperto

Leggi su tvzap

(Di martedì 7 febbraio 2023)sismologo. Ilè scosso dalle notizie che arrivano dalla. Un violentodi magnitudo 7.7 e 7.8 ha letteralmente lacerato il paese, inghiottendo palazzi interi. Al momento si contano più di 4 mila morti, ma il dato è destinato a crescere nelle prossime ore. Tuttora, infatti, sono in corso le ricerche per trovare i dispersi e la lista è molto lunga. Due anni fa, un sismologo si era lasciato andare ad unache letta oggi mette realmente i brividi. (Continua…) LEGGI ANCHE:in, il commento degli esperti: “In Italia non è mai successo”in, ladel sismologo Un ...