L’italiano disperso dopo il terremoto in Turchia | «La Farnesina non riesce a mettersi in contatto con lui»

Leggi su open.online

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un cittadino italiano tra i dispersi delche ha devastato laorientale e il nord della Siria. Voci rimbalzate sui social parlano di un connazionale che si sarebbe trovato in una delle città turche più colpite dal sisma. Il cittadino italiano era probabilmente in un albergo andato distrutto, ma non si hanno altre notizie. Poco fa il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato su Twitter: «L’Unità di Crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma, tranne uno. Si sta cercando ancora un nostro connazionale, inper ragioni di lavoro. La, fino ad ora, non è riuscita ad entrare incon lui». February 7, 2023 su Open Leggi anche: Il bimbo estratto vivo dalle macerieil ...