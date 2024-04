Fiordaliso su Giuseppe e Beatrice | Lui innamorato cotto - lei?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 aprile 2024) NonostanteLuzzi in più interviste abbia detto che traGaribaldi non potrà esserci un ritorno di fiamma, i due sono stati visti insieme in più occasioni in queste settimane. Ieri l’ex gieffino calabrese ha rivistoe conha fatto una diretta su Instagram. La cantante di Non Voglio Mica La Luna ha detto che secondo, Garibaldi non ha smentito ed è sembrato un po’ imbarazzato. Ovviamente la fan dei ‘Beabaldi’ sono andate in estasi dopo questa live dei due ex gieffini. “Che cosa Penso? Ma è chiaro. Lui ècome una pera. Queste sono cose nostre. Ragazzi è. Io spillo la verità? Bravi, lo stanno ...