Grande Fratello Vip | le news dell’ultim’ora sulla puntata del 6 febbraio

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 7 febbraio 2023) LesulVip si riferiscono alladi ieri sera, lunedì 6. Chi tra Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Davide Donadei è stato eletto come preferito del pubblico? Chi è finito a rischio eliminazione per lain onda lunedì prossimo? E chi invece in nomination? Ecco i fatti più importanti e i video di quanto accaduto in serata.ultim’oraViptrentunesimaDalla vittoria a sorpresa del televoto al confronto tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Donnamaria in studio, passando per gli ingressi di tre ex di altrettanti concorrenti in gara: ecco le...