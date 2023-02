Terremoto in Turchia e Siria | centinaia di vittime

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Attorno alle 4:16 locali, c'è stata una grossa scossa dicon epicentro a Gaziantep, nel sudest della, al confine con la. Il sisma, di magnitudo 7.8, è stato avvertito fino al Libano. Ci sonodi morti e feriti tra. Secondo il sismologo dell'University College London Stephen Hicks, quello di questa notte potrebbe essere il più grandemai registrato in territorio turco. Il vicepresidente turco Fuat Oktay ha parlato di almeno 284. Allo stesso tempo il ministero della Saluteno ha contato 237, con almeno 600 feriti in tutto il paese. Sia inche indalla notte hanno preso il via le operazioni di ...

Ilche ha colpito nella nottee Siria ha provocato centinaia di morti in entrambi i Paesi. Video Twitterin, centinaia di morti. Revocata l'allerta tsunami in Italia - VIDEO Il sisma ha avuto come epicentro la città di Gaziantep, a circa 90 chilometri dal confine siriano. Subito dopo ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 700 morti e migliaia di feriti Agenzia ANSA

Forti terremoti in Turchia e Siria, oltre 700 morti: l'allerta tsunami sul Sud Italia è rientrata - Sisma: Putin, pronti a fornire assistenza alla Turchia - Sisma: Putin, pronti a fornire assistenza alla Turchia RaiNews

Terremoto Turchia, Meloni: "Italia vicina a popolazioni colpite" Sky Tg24

Terremoto in Turchia e Siria, le notizie in diretta | Centinaia di morti, decine le città colpite la Repubblica

Il crollo degli edifici ripreso dai cellulari: la devastazione causata dal terremoto in Siria e Turchia… Il Fatto Quotidiano

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata nella notte (le 4:17 ora locale, le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Secondo i dati dell'Ingv e ...