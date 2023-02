Fiorentina | le pagelle di CM | Amrabat non convince Mago-nara

(Di domenica 5 febbraio 2023) TERRACCIANO 6 - Dice di no subito in avvio a Zirkzee distendendosi alla grande, decisamente rivedibile però sul secondo gol degli ospiti....

I TOP e FLOP diBologna: i voti ai protagonisti del match del Franchi TOP: Orsolini, Posch FLOP: Barak(4 - 3 - 3): Terracciano 6; Dodo 5, Milenkovic 5,5, Igor 5,5 (dal 1 st Martinez Quarta), Biraghi 5,5; Amrabat 5 (dal 16 Mandragora 5,5), Bonaventura 5,5 (dal 16 st Cabral), Barak 5; ...Ledi- Bologna 1 - 2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Franchi botta e risposta nel primo tempo: ...

Non basta il doppio centravanti, l'esperimento di Italiano di far giocare insieme per uno spezzone Cabral e Jovic, Non arriva nemmeno il gol del pareggio. Così, una Fiorentina senza idee viene battuta ...