Serie A | giornata 21 | la top 11 delle sorprese da schierare al fantacalcio

(Di sabato 4 febbraio 2023) Archiviata la 20esmadiA, è già tempo di spostare la nostra attenzione sul prossimo turno di campionato. In questa rubrica, come di consueto, abbozzeremo la top 11daal. Ma prima, è opportuno dare un rapido sguardo al calendario. La 21esimasi apre con l’interessante sfida salvezza tra Cremonese e Lecce, che scenderanno in campo sabato 4 gennaio alle ore 15:00. Alle 18:00, la Roma ospiterà l’Empoli all’Olimpico. Alle 20:45 sarà la volta dell’Atalanta che andrà a far visita al Mapei Stadium dove se la vedrà con il Sassuolo. Domenica, invece, all’orario di pranzo, sarà la volta del Napoli capolista che affronterà l’insidiosa trasferta del Picco contro lo Spezia. Poi, alle 15:00 toccherà a Torino ed Udinese. ...