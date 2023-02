Quirinale | William | il postino di Perignano che consegna i compiti ai compagni in quarantena**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) -D'Alascio, dieci anni nel maggio scorso, di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa, nel periodo più difficile della diffusione del Covid ogni giorno ha raccolto il materiale realizzato in classe e lo ha portato a casa deiche di volta in volta avevano contratto il virus. In questo modo ha consentito a tutti di non restare indietro rispetto alla programmazione della classe. È stato soprannominato “ildi” (la frazione in cui vive) perché proprio come unlasciava il materiale scolastico nelle cassette della posta deimalati.