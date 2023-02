La crescita del turismo del buio e i rischi dell’eccessivo inquinamento luminoso

(Di sabato 4 febbraio 2023) In questi tempi caotici, i turisti vanno alla ricerca di zone tranquille, luoghi lontani sotto cieli sconfinati, foreste incontaminate. Più il posto è selvaggio meglio è, anche se un po’ di comodità non fa mai male. In tutto il mondo, queste richieste si stanno traducendo nella creazione di esperienze da trascorrere al: in Gran Bretagna, nei Paesi dell’Europa meridionale, nei parchi nazionali degli Stati Uniti, nel Nord della Scandinavia e sui pendii delle Ande affacciati sul Pacifico. L’astro, cioè illegato all’osservazione delle stelle e del cielo notturno, è sulla cresta dell’onda. Un esempio è rappresentato dal Kachi Lodge, in Bolivia. A 3660 metri di altezza, e a un’ora di volo da La Paz, i turisti hanno la possibilità di ammirare gli antichi spettacoli offerti dal cielo. Gli alloggi hanno l’aspetto di ...

... è diventata l'applicazione per consumatori che ha visto lapiù rapida nella storia. ... Nell'attesamiracolo, dato che è difficile regolamentare un software in continuo divenire che ...'Ora - aggiunge - forse sarebbe il momento di avere un po' più di possibilità per le banche di dare più finanza all'economia, più capacità die uscire un po' da questa situazionerigore ...

Occhialeria da record nel 2022, fatturato in crescita del 24%. Via al Mido Corriere della Sera

Digital twin, mercato in crescita del 39%. Gli use case al top CorCom

D'Amato 'Rafforzare la crescita del Lazio' Tiscali Notizie

D'Amato "Rafforzare la crescita del Lazio" Gazzetta di Parma

D'Amato "Rafforzare la crescita del Lazio" La Gazzetta del Mezzogiorno

Abbiamo letto proprio in questi giorni molti comunicati stampa relativi al convegno internazionale svoltosi a Trieste con il titolo: “L’Italia e i Balcani Occidentali crescita e integrazione”; hanno p ...Secondo il report "2022 Monthly Report of Global TV Shipment Volume of TV Brands", Hisense ha guadagnato il primo posto.