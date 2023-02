Tutto pronto per la Stramilano ma mancano i vigili urbani | la storica corsa Milano-Sanremo si sposta ad Abbiategrasso

Leggi su open.online

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Laciclistica italiana perderà per la prima volta la sua altrettantopartenza. Il prossimo 18 marzo, la 114° edizione della, una delle più importanti corse in linea maschile di ciclismo su strada professionistico e prima grande classica nel calendario ciclistico stagionale, sidaad. Alla base della decisione la mancanza diche gestiscano l’evento. Per il 19 marzo il Comune della città lombarda ha previsto l’altrettanto celebre, la maratona stracittadina che solo nel 2022 ha totalizzato 55mila partecipanti per 10 km di. Due grossi eventi nell’arco di 48 ore: ...