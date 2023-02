Liga | il Real Madrid batte 2 - 0 il Valencia

...45 FC Groningen - SC Cambuur 0 - 1 21:00 Ajax - FC Volendam 1 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:00...30 Bologna - Spezia 2 - 0 20:45 Lecce - Salernitana 1 - 2 CALCIO - LA21:00 UD Almería - Espanyol ......45 FC Groningen - SC Cambuur 0 - 1 21:00 Ajax - FC Volendam 1 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:00...30 Bologna - Spezia 2 - 0 20:45 Lecce - Salernitana 1 - 2 CALCIO - LA21:00 UD Almería - Espanyol ...

LIGA - Capolavoro di Asensio poi Vinicius: facile 2-0 del Real ... Eurosport IT

Liga, il Real si riscatta contro il Valencia e risale a -5 dal Barcellona la Repubblica

Liga, il Real Madrid risponde al Barcellona: Asensio e Vinicius, Valencia ko Tuttosport

Real Madrid - Valencia live: Calcio - La Liga Eurosport IT

Il Barcellona vince a Siviglia e vola (per una notte) a +8 sul Real La Gazzetta dello Sport

Il Real Madrid e Carlo Ancelotti in ansia per l’infortunio di Karim Benzema: il Pallone d’Oro in carica rischia di saltare il Mondiale per ...(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il Real Madrid ha battuto 2-0 il Valencia al Bernabeu nell'ultima partita della 17/a giornata di Liga, riportandosi a -5 punti dalla capolista Barcellona, salita a quota 50 con ...