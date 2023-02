Cospito dice no a visita psichiatrica Magistrati in visita | monitoraggio costante salute

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano Giovanna Di Rosa e la giuOrnella Anedda sono andate are ieri Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame da oltre 106 giorni contro il 41bis, nel carcere di Opera. A quanto si è saputo, la Sorveglianza, attraverso colloqui coi medici, sta effettuando d'ufficio un controllo continuo edelle condizioni didel 55enne, che ha deciso di sospendere anche gli integratori, beve molto e assume sale e zucchero. Al momento ilda parte deisi basa anche sulle relazioni sanitarie dei medici del penitenziario. Dano alla...

Il sottosegretario finisce sotto scorta e alza il tiro sul Pd: 'Spieghino l'inchino ai mafiosi',. La procura di Roma apre ...Lola parlamentare e candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein, a Radio Immagina, parlando del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del deputato Fdi Giovanni Donzelli. "Un ...

Alfredo Cospito dice no ad alimentazione forzata: "Non mi fermo" Adnkronos

Delmastro e Ostellari sotto scorta, Cospito: "Se peggioro niente alimentazione assistita" - Santanchè: "Manifesti alla Sapienza lesivi e offensivi" - Santanchè: "Manifesti alla Sapienza lesivi e offensivi" RaiNews

Caso Cospito, Delmastro sotto scorta continua l’attacco al Pd: “Spieghi l’inchino ai mafiosi” Il Riformista

Meloni dice no: «Cospito fu già graziato nel ’91. Poi sparò» Il Manifesto

Giorgia Meloni: "Alfredo Cospito non è una vittima" RaiNews

Il sottosegretario alla Giustizia torna sulla visita dei parlamentari dem a Cospito nell'istituto penitenziario di Sassari: "La sinistra dovrà fornire all'opinione pubblica qualche spiegazione". Per l ...Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro torna per la visita di una delegazione del Pd a Cospito in carcere: "Spieghi l'inchino ai mafiosi" ...