ASCOLTI TV 2 FEBBRAIO 2023 | JUVE-LAZIO 23 | 7% | CHE DIO CI AIUTI 21 | 8% | DEL DEBBIO 7 | 5% VS FORMIGLI 5 | 4% | INSINNA VS BONOLIS

(Di venerdì 3 febbraio 2023)TV 2· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xChe Dio Ci– xCronache Criminali + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + GF Vip – x + xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – x + xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscina la Notizina – xntus-– ...

... voglio pensare che ancora mi, che come allora sorridi". Con queste parole di Francesco Guccini l'amministrazione comunale di Curno, nella serata di ieri, giovedì 2, ha ricordato la ...Glidella serie, intanto, continuano ad essere ottimi puntata dopo puntata. Mentre il ... Prima di leggere cos'è successo nella puntata di ieri, giovedì 2, vediamo dove recuperarla per ...

Ascolti tv mercoledì 1 febbraio 2023: Roma-Cremonese, The Voice Senior Tvblog

Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 1 febbraio: The Voice Senior batte la Roma, Meloni chiama la Palombelli Virgilio Notizie

Ascolti tv di mercoledì 1 febbraio 2023: The Voice Senior batte la Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

Ascolti tv di mercoledì 1 febbraio 2023: The Voice Senior (22%), Roma-Cremonese (17%), Chi l’ha visto (10.3%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv mercoledì 1 febbraio: The Voice Senior, Roma-Cremonese, La porta rossa TPI

Amadeus è carico a pallettoni per il suo quarto Festival e non sembra essere preoccupato dalla sfida con Canale 5 per gli ascolti Nella puntata di Porta a Porta in onda il 2 febbraio 2023, Amadeus ha ...Ascolti tv 2 febbraio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...