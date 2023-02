Ucraina | marcia della pace in notturna a un anno da inizio guerra

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Il prossimo 24 febbraio entreremo nel secondodiinsenza che ci sia ancora un serio impegno internazionale per fermarla. 365 giorni di omicidi, infanticidi, femminicidi, feriti, mutilati, sfollati, rifugiati, sofferenze, disperazione, distruzioni, macerie… In occasione di questo tragico anniversario, sentiamo il dovere di organizzare una nuova manifestazione per la, in solidarietà con le vittime innocenti di questa e di tutte le altre tragiche guerre che continuano a devastare la famiglia umana e il pianeta”. Così il Comitato promotorePerugiAssisi annunciando per il cammino notturno con partenza da Perugia alle ore 24 del 23 febbraio ed arrivo alle 6 del mattino ad Assisi. “Nei primi minuti del 24 febbraio, nel buio e nel freddo...

